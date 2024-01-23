Antalya'da sahile vuran cesedin kızı olduğunu öğrenen baba yıkıldı Sahile vuran cesetlerden birinin, kaybolan Merve Şevval Elmas’a ait olduğu belirlendi. Kızının cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Osman Elmas, gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

Antalya, son 6 günde sahile vuran 8 ceset ile konuşuluyor.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul’dan Antalya’ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’tan, 18 gündür haber alınamadı.

En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park’ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Geçtiğimiz gün ise Kadriye Turizm Merkezi'ndeki otelin sahilinde çalışanlar, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merve'nin ailesine haber verildi

Ekiplerin bir kadına ait olduğunu belirlediği cansız beden, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cesedin Antalya'da 18 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a ait olma ihtimalini değerlendiren polis, genç kızın İstanbul'daki yakınlarını çağırdı.

DNA örnekleri incelendi

Kızını arama çalışmalarını gözyaşları içerisinde yakından takip eden baba Osman Elmas, bu kez bulunan cesedin kızına benzerliği nedeniyle DNA testi vermek için İstanbul’dan Antalya’ya geldi. Anneden ise DNA örneği İstanbul’da alındı.

Babaya acı haber

İstanbul’a dönmeyip sonucu Antalya’da bekleyen Osman Elmas, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen haberle adeta yıkıldı.

DNA örneğinin kızına ait olduğunu öğrenen acılı baba, sabah erken saatlerde cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Cenazenin, işlemlerinin ardından teslim edileceği öğrenildi.

"Kayıpları olan bütün vatandaşlarımıza sabır versin"

Morg önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Osman Elmas, şu cümleleri aktardı;

Kızımı sağ bulabilmek için çok uğraştık, herkes sesimiz oldu. Antalya kıyılarına son günlerde cesetler vurdu, onlardan bir tanesinin kızım olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan DNA testinde cesetlerden bir tanesinin benim kızım olduğu ortaya çıktı. Allah, kayıpları olan bütün vatandaşlarımıza sabır versin.

"Hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak"

Acıyı insan televizyondan izlediği gibi yaşamıyor, sözün bittiği yerdeyiz. Tek tesellimiz dua edebileceğimiz, hasretimizi giderebileceğimiz bir mezarımız olacak. Devletimiz kızımı bulabilmek için çok aradı, takdir böyle oldu. Alın yazımızda evlat acısı yaşamak da varmış, Rabbim herkese sabır versin. Fatih Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından, Kayaşehir’de dedesinin yanında toprağa vereceğiz. Rabbim bizi cennetinde kavuştursun.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)