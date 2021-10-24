Antalya'da saman dolu ağılda yangın çıktı

Manavgat'ta 15 koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu ağılda yangın çıkarken, koyunların tamamı telef oldu. Yanan ağılın sahibi sabotaj iddiasında bulunurken, daha önce yine ağılın yakıldığını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Salkımevler Mahallesi Kütüklü Kümeevler mevkisinde Mehmet Çetin’e ait bir ağılda yangın çıktı.

Ahşap olan ağıldaki yangın büyürken, içeride bulunan 15 koyun ise telef oldu.

Yangının büyümesi üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, çevredeki vatandaşların koyunları çıkarmak için ağıla yaklaşamadıkları öğrenildi.

"İKİ KEZ ATEŞ ATTILAR, KOMŞULAR SAYESİNDE SÖNDÜRDÜK"

Ağılının daha önce yandığını ve birçok kez yakma girişiminde bulunulduğunu ileri süren koyunların sahibi Mehmet Çetin, “Mart ayında yine ağılımı tamamen yaktılar. Allah’tan sadece yemler ve ağıl yanmıştı. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. İki kez ateş attılar, komşular sayesinde söndürdük. Önceki gece evime girildi, evim basıldı.

Bugün işe gitmeye hazırlandığım sırada komşularımın bağırışıyla geldim ve ağılımın yandığını gördüm. Bunu yapanlar belli. Haklarında şikayette bulunacağım. Daha önce yakanlarla aynı kişiler. Ben çaresizim. Bunlar yüzünden elimi kana bulamak istemiyorum.” dedi.

Mehmet Çetin’in komşuları ise ağılın yakıldığını, daha önce de 2-3 kez yakılmak istendiğini ve kendilerinin söndürdüğünü söyledi.

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