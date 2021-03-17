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    Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet

    Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet

    Bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan mağdur kadının o anları kameraya yansırken, çevredekilerin olaya tepki göstermemesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 10:59
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    Kadına şiddetin bu seferki adresi Antalya oldu.

    Kumluca ilçesinde sokak ortasında yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.

    Kimliği belirsiz bir şahıs, yanındaki kadını yere yatırıp darbetti.

    ÇEVREDEKİLER ŞİDDETE SESSİZ KALDI

    Saldırıya uğrayan kadın savunmasız kalırken, çevredeki vatandaşlar ile esnaf olaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti. Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise başka bir kadın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Antalya'da sokak ortasında kadın şiddeti

    Antalya da sokak ortasında kadına şiddet #1

    Antalya da sokak ortasında kadına şiddet #2

    Antalya da sokak ortasında kadına şiddet #3

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