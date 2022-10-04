Antalya'da su kuyusunda ölü bulundu

Kayınbabasına yemek getiren damat, kayınbabasını bulamayınca çevrede arama yaptı. Su kuyusunun etrafında eşyaları olan yaşlı adam, zeytinlikteki kuyuda ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Uzunkale Mahallesi civarında ikamet eden 83 yaşındaki Mehmet Güzel'e öğle yemek getiren damadı, kayınbabasını bulamayınca önce onu telefonla aradı, ulaşamayınca da çevresine haber verip aramaya başladı.

Bahçedeki su kuyusunun etrafında ayakkabı ve kıyafetlerini buldular

Mehmet Güzel'in evinin yakınlarındaki bulunan zeytinliğe gelip, bahçenin su kuyusunun etrafında ayakkabı ve kıyafetlerini bulan damat, muhtar ve diğer yakınlarına telefonla haber verdi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istedi.

İhbarla olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Yaşlı adam su kuyusunda ölü bulundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, dibinde az miktarda su olan kuyusunda arama yaptıklarında Mehmet Güzel'in cansız bedenine ulaştı.

İtfaiye ekibi tarafından su kuyusundan çıkarılan Mehmet Güzel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA'nın haberine göre ise, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.