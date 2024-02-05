Antalya'da sulama kanalında ceset bulundu Aksu'da havalimanı çalışanı Murat Aygün'ün, sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Polis konuya ilişkin çalışma başlattı.

DHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Karakoyunlu yolu mevkiindeki sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden tarlasına gitmek isteyen Mustafa Tunç, sabah saatlerinde suda hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Yara izine rastlanmadı

Sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Antalya Havalimanı'nda çalışan 33 yaşındaki Murat Aygün'e ait olduğu tespit edilirken; incelemede herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi görüp ihbarda bulunan Mustafa Tunç, "Seralarımı günlük kontrole geliyorum. Sabah da gelince suyun içerisinde birini gördüm. Erkek birine ait. Görünce durumu hemen polis ekiplerine bildirdim, onlar da geldi." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)