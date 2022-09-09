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    Antalya'da tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü

    Alanya'da iki gün önce evinde ölü bulunan 26 yaşındaki Yılmaz Kip'i ev arkadaşı M.Ş.'nin çekiçle öldürdüğü ortaya çıktı.
    • 09.09.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 19:41
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    Antalya'da tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü

    Antalya'nın Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi’nde oturan Yılmaz Kip’ten iki gün boyunca haber alamayan ağabeyi Yalçın Kip, 7 Eylül’de arkadaşı M.K.’yi arayıp yardım istedi.

    Yılmaz Kip’in evine giden M.K., kapının açılmaması ve içeriden ağır bir koku gelmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

    Evde ölü bulundu

    Eve gelen jandarma, içeri girdiğinde Yılmaz Kip’in cansız bedeniyle karşılaştı.

    Yapılan incelemede üzeri battaniyeyle örtülen Yılmaz Kip’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

    Yılmaz Kip'in cenazesi morga konuldu.

    Şüpheli arkadaş takibe alındı

    Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Yılmaz Kip’in aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş.’yi takibe aldı.

    Çanakkale'de yakalandı

    Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Çanakkale’ye gittiği anlaşılan M.Ş., düzenlenen operasyonla annesinin evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Alanya’ya getirilen şüpheli M.Ş.’nin 4 Eylül günü çıkan tartışma sonucu Yılmaz Kip’i başına çekiçle vurarak öldürdüğü, ardından da cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığı belirlendi.

    M.Ş.’nin Yılmaz Kip’e ait banka kartlarıyla Çanakkale’den üç kez de para çektiği tespit edildi.

    Çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti

    M.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını belirtirken, son çıkan tartışmanın ardından da başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. M.Ş. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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