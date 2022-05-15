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    Antalya'da tazyikli su ayaklarını yerden kesti

    Bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken hortumdan aniden gelen su ile kontrolünü kaybedince olanlar oldu. Savrulan adamın o anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 12:51
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    Antalya'da tazyikli su ayaklarını yerden kesti

    Antalya’da bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken, hiç beklemediği saniyeler yaşadı.

    Antalya Toptancı Hali’nde eline hortumu alan çalışan etrafı sulamak isterken aniden artan su seviyesi ile kendisini yerde buldu.

    Tazyikli su fena savurdu

    Su seviyesinin artması ile kontrolünü kaybeden adam önce hortum ile etrafta döndü ardından yere düştü.

    Kalktığında sinirli olan çalışanın düştüğü esnada hortumdan gelen sert darbeyle yaralanmamış olması bir kaza ihtimalini de ortadan kaldırdı.

    İzleyenleri güldüren görüntüler ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Antalya da tazyikli su ayaklarını yerden kesti #2

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