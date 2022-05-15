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Antalya'da tazyikli su ayaklarını yerden kesti

Antalya'da tazyikli su ayaklarını yerden kesti

Bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken hortumdan aniden gelen su ile kontrolünü kaybedince olanlar oldu. Savrulan adamın o anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.