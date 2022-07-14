Petrol
96.39
-3.19%
Euro
17.4609
-0.60%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.7
-1.29%
Borsa
2387
-0.87%
Bitcoin
349.809
1.41%
BTXN Coin
7.29
1.81%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Antalya'da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi

    Karşı yönden gelen kamyon ile tırın çarpışması sonucunda yangın çıktı. Araç içerisindeki 3 kişi yanarak ölürken yaralı 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • 14.07.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi

    Antalya'nın Korkuteli karayolu üzerinden Bucak istikametine seyir eden Ö.K. kontrolündeki 15 AAF 500 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

    Korkunç kaza sonrası araçlar alevlere teslim olurken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü.

    3 kişi yanarak can verdi

    Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.

    Antalya da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi #1

    Yaralının durumu ağır

    Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edilen tır sürücüsü Ö.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya’ya gönderildi.

    Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

    Antalya da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi #2

    Antalya da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi #3

    Antalya da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi #4

    Antalya da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi #5

    Antalya da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi #6


    İlginizi Çekebilir

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları
    Metabot

    Zengin olmanın küçük ayrıntıları

    Willian Arao resmen Fenerbahçe'de
    Transfer dosyası

    Willian Arao resmen Fenerbahçe'de

    'Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır'
    Gündem

    'Türkiye'de darbeler devri kapanmıştır'

    Görüş Bildir