Antalya'da tır ve kamyon çarpışması sonucu 3 kişi yanarak can verdi

Karşı yönden gelen kamyon ile tırın çarpışması sonucunda yangın çıktı. Araç içerisindeki 3 kişi yanarak ölürken yaralı 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Antalya'nın Korkuteli karayolu üzerinden Bucak istikametine seyir eden Ö.K. kontrolündeki 15 AAF 500 plakalı tır, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LK 0582 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Korkunç kaza sonrası araçlar alevlere teslim olurken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü.

3 kişi yanarak can verdi

Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak yaşamını yitirirken, tır sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.

Yaralının durumu ağır

Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edilen tır sürücüsü Ö.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya’ya gönderildi.

Tır ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova karayolunda uzun kuyruklar oluştu.