Havalimanından aldığı turistleri otele götürdüğü belirlenen tur midibüsü, yeni doğan bebeği nakleden ambulansa çalınan sirenlere ve anonslara rağmen yol vermedi.

Antalya’da, zamanla yarışan ambulanslara yol vermeyen sürücülere bir yenisi daha eklendi…

Manavgat ilçesinde yeni doğan bir bebeği nakletmekte olan İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne ait bir acil yardım ambulansına, D-400 kara yolunda havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi.

Sağ şeride geçmemekte ısrar etti

Çalınan sirenlere ve yapılan anonslara rağmen ambulans, sol şeritte ilerlemeye devam edildi. Yolculuk sırasında sağ şeridin müsait olmasına rağmen midibüsün yol vermemekte ısrar ettiği görüldü.

Olay anları kamerada

DHA’nın haberine göre; midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

O anlar sosyal medyadan da paylaşıldı.

Antalya’da, tur midibüsü ambulansa yol vermedi VİDEO

