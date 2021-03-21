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Antalya’da yangın: Terasa çıkıp bağırarak yardım istediler

Antalya’da yangın: Terasa çıkıp bağırarak yardım istediler

Bilinmeyen bir neden bir binada çıkan yangında dışarı çıkamayan vatandaşlar terasa sığındı. Binada mahsur kalanlar, “İmdat, boğulacağız burada” diye bağırarak yardım istedi.