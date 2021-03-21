- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da yangın: Terasa çıkıp bağırarak yardım istediler
Antalya’da yangın: Terasa çıkıp bağırarak yardım istediler
- DHA
- 21.03.2021 - 13:13
- Güncelleme : 21.03.2021 - 13:19
Antalya’da Güzeloba Mahallesi 2267 Sokak’ta bulunan bir binanın birinci katından yangın çıktı.
Binayı saran alevlerin hızla büyümesi üzerine dumanlar çevreyi sardı.
Yangının fark edilmesiyle birlikte ekiplere haber verildi. Bina içinde mahsur kalanlar vatandaşların yardımı ile dışarı çıkarılabildi.
“BOĞULACAĞIZ BURADA”
Dışarı çıkamayanlar ise terasa çıkarak yardım istedi.
Terasa çıkan ev sahipleri, “İmdat, boğulacağız burada.” diyerek yardım istedi. Şahısların yardım isterken dumandan etkilendikleri görüldü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Alevler kısa sürede söndürülürken, terasa çıkan vatandaşlar itfaiyenin yardımı ile indirildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi zarar meydana geldi.
Antalya'da bir sitede çıkan yangın VİDEO
“KENDİLERİNİ DIŞARI ZOR ATMIŞLAR”
Çevre sakinlerinden biri, “Kiracılar evde otururken bir anda klima iç ünitede patlama meydana gelmiş. Alevler her yeri sarmış. Hatta dairede oturan bir kişinin ayağı yanmış. Kendilerini zor dışarıya atmışlar.” diyerek olay hakkında detay verdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.