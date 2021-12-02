Daha önce parkta tanıştığı temizlikçiyi evine çağıran Nazife Gülyaz, yeni çektiği 2 bin 900 lirasından oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Nazife Gülyaz (74), daha önceden tanıdığı bir kişiyi evine temizliğe çağırdı.

EMEKLİ MAAŞINI ÇALDIRDI

Temzilikçi kadını içeri alan Gülyaz, bir süre sonra şahsın masa üzerinde içerisinde 2 bin 900 TL emekli maaşı bulunan cüzdanını aldığını gördü.

ENGEL OLMAK İSTEDİ, ELİNİ İNCİTTİ

Yaşlı kadın, bunun üzerine direnmeye başladı ancak etkili olamadı. Hırsız temizlikçi, cüzdanı alıp olay yerinden kaçtı. Öte yandan yaşlı kadının, olay anında ise elini burktuğu öğrenildi.

Antalya’da temizlikçi, yaşlı kadının emekli maaşını çaldı

PARKTA TANIŞTILAR

Yaşlı kadın, komşularından yardım isteyerek durumun polise bildirilmesini istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislere olayı anlatan kadın, parasını çalan şahısla parkta tanıştığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadını da yanlarına alarak parka gitti. Parkta yapılan incelemede şahıs bulunamadı. Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"BİR KURUŞ DAHİ HARCAMADIM"

Adeta hayatının şokunu yaşayan yaşlı kadın, "Masanın üstünde cüzdan vardı. Aldı gitti cüzdanı. Şahsı tanıyorum. Çantanın içerisinde dün çektiğim 2 bin 900 TL emekli maaşım vardı. Bir kuruş harcamadan hepsi gitti. Kolumu burktu." diye konuştu.





























