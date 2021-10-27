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    Antalya'daki yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alındı

    Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 02:40
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    Antalya'daki yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alındı

    Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangından saatler sonra iyi haber geldi.

    Taşağıl Cardak Mahallesi Çorak mevkiinde başlayan orman yangınına, bölgenin sarp arazi yapısına sahip olması nedeniyle ilk etapta havadan müdahale yapıldı.

    15 HELİKOPTER VE 3 UÇAK MÜDAHALE ETTİ

    Helikopterlerle indirilen kara ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı. Yangına Antalya'nın yanı sıra komşu il ve ilçelerden 15 helikopter ve 3 uçak müdahalede bulunuldu.

    Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

    Antalya'daki yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alındı VİDEO

    Antalya daki yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alındı #1

    Antalya daki yangın müdahaleler sonucu kontrol altına alındı #2

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