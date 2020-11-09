Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü

25 yaşındaki genç kadın 30 metre savrulduktan sonra can verirken, çiftin başında kask olmadığı belirtildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesi’nde İzzet E. yönetimindeki 34 REG 22 plakalı otomobil, iddiaya göre 30 yaşındaki Fatih Yarbaş’ın kullandığı 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosikletin sürücüsü Fatih Yarbaş ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Yarbaş (25) yola savruldu.

Motosiklet ise refüjde kaldı.

30 METRE SAVRULDU, BAŞLARINDA KASK YOKTU

Yaklaşık 30 metre savrulan Ayşe Yarbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih Yarbaş ise gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Yarbaş’ın, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin başında kask olmadığı belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonucu şoka giren otomobil sürüsü İzzet E. ise olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

İzzet E., polis tarafından gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Yarbaş’ın cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Bir sitede görevli olarak çalışan Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin, bir yıl önce evlendiği, kazadan önce de Güzören Mahallesi’nde oturan Ayşe Yarbaş’ın anne ve babasını ziyaretten döndükleri öğrenildi.