Ardahan'da 179 parça tarihi eser ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde aranan şüphelinin valizinde, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edilen tarihi eserler bulundu.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesinde yaşayan bir kişinin elinde tarihi eserler olduğuna dair ihbar aldı.

179 PARÇA ESER BULUNDU

Elinde tarihi eser bulundurduğu belirlenen kişinin, tarihi eserleri otobüs ile Göle’den Ardahan'a getireceği öğrenildi.

Ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsü Ardahan’ın Güzçimeni köyü mevkiinde durdurdu.

Bagaj kısmında şüpheliye ait valizi kontrol eden ekipler içerisinde; 132 adet sikke, 34 adet obje, 2 adet yüzük, 1 adet mühür, 1 adet Roma dönemine ait İskender objesi, 5 adet ok ucu, 3 adet küçük kase, 1 adet hançer ve kın olmak üzere toplamda 179 parça tarihi eser ele geçirdi.

BİZANS VE ROMA DÖNEMİNE AİT

Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğünce yapılan incelemesinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



