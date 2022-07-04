Zincirini kopartarak atı ağır yaralayan Dogo Argentino cinsi köpek gözetim altına alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Selim Bey Mahallesi'nde Serhat A.'ya ait yasaklı ırk 'Dogo Argentino' cinsi köpek, bahçede bağlı olduğu zinciri kırarak arabaya koşulu ata saldırdı.

Yere düşen at, kanlar içinde kaldı.

Sahibi ile olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerinin müdahale edemediği olayı, çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Atı köpeğin elinden zor aldılar

Köpeği, sakinleştiği bir sırada Serhat A., tasmasından tutarak, yeniden evinin bahçesine bağladı.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ağır yaralanan ve sekerek yürüyen at, veteriner hekime götürüldü.

Atın sahibi evli ve 3 çocuk babası Adem Kılıç, olayda canını zor kurtardığını ama atına çok üzüldüğünü söyledi.

Ardahan'da yasaklı ırk köpeğin saldırdığı at ağır yaralandı VİDEO

"Canımı zor kurtardım"

At arabası ile taşımacılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Kılıç, "Yük almaya giderken bir köpek saldırdı. Canımı zor kurtardım. Ama köpek atı perişan etti. Zabıta, polis ve asker geldi ama sahibi bile yanına yaklaşamadı. Köpek biraz sakinleşince sahibi yakalayıp götürdü. Atım olmazsa aç kalırız.





"Yaralı ata ise gözüm gibi bakacağım"



Köpeğin sahibi Serhat Bey atımın iyileşemeyeceğini anlayınca bana aldığı güzel bir atı hediye etti. Yaralı atın tüm masraflarını da karşılayacak. Artık yeni atla taşımacılık yapacağım. Köpeğin saldırdığı ata ise gözüm gibi bakacağım çünkü o bana ve aile 15 yıl baktı" diye konuştu.

Köpek gözetim altına alındı

Atın sahibi Adem Kılıç'ın şikayetçi olmaması, Serhat A.'nın da yasaklı ırk olan köpeği beslemenin şartlarını yerine getirmiş olması nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

'Dogo Argentino' Ardahan'da yer olmadığı için Kars Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı'nda gözetim altında tutuluyor.





























