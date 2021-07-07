Ay sonu yapılan sayımda 16 adet altın kolyenin eksik olduğunu fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iki kadının tezgahtarı oyalayarak kolyeleri çaldığı görüldü.

Arnavutköy'de bulunan bir kuyumcuda, ay sonu yapılan sayım da 16 adet altın kolyenin eksik olduğu belirlendi.

Dükkan sahibi Ahmet Genç, günlerce güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızları tespit etti.

24 Haziran tarihli kamera kayıtlarında, dükkana giren 2 kadının kolyeleri çaldığı anlar ortaya çıktı.

Görüntülerde kuyumcuya giren 2 kadından birinin tezgahtarı oyaladığı, diğer kadının ise rahat ve soğukkanlı tavırlarla 16 adet altın kolyeyi alarak kolundaki çantaya doldurduğu görüldü.

Dakikalar içinde 60 bin liralık hırsızlık yapan kadınlar, rahat bir şekilde dükkandan çıkıp kayıplara karıştı.

“AĞAÇTAN KİRAZ TOPLAR GİBİ ALTIN KOLYE TOPLAYIP ÇANTASINA DOLDURMUŞLAR”

30 yıldır Arnavutköy'de kuyumculuk yaptığını söyleyen Ahmet Genç olaya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Günlerce süren kamera kaydı izlemelerinde 24 Haziran tarihinde ilginç bir olayı fark ettik. 2 tane insan müsveddesi bayan, dükkanımıza gelerek hırsızlık yaptıklarını gördük. Personelimizin gafletinden faydalanmışlar. Kadınlardan biri sürekli sorular sorarak tezgahtar kardeşimizi oyalıyor, diğer kadın ise avucunun içine doldurduğu altın zincirleri çantasına atıyor. Resmen ağaçtan kiraz toplar gibi altın kolye toplayıp çantasına doldurmuşlar.

Arnavutköy’de 16 adet altın kolyenin çalınma anları kamerada VİDEO



“YARIM ALTINI ÖDÜL OLARAK VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Çalışanlar çok uyanık olmalılar. Bizler emniyete gerekli şikayetlerimizi ilettik. Tüm hukuki yollara başvurduk. Sizin aracılığınızla da bu 2 kadını tanıyan, gören, bilenlerin bizlere ve emniyet yetkililerine bildirmelerini rica ediyoruz. Bu 2 kadının yakalanarak adalete teslim edilmesine katkıda bulunacak kişilere de 1 adet yarım altını ödül olarak vermeyi düşünüyoruz.”