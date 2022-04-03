Arnavutköy’de bina inşaatında toprak kaydı, yandaki bina boşaltıldı

Perde beton yapılmayan inşaatın temel kısmında toprak kayması yaşandı. İnşaatın bitişiğindeki bina, olası bir tehlike nedeniyle tedbiren boşaltıldı.

Arnavutköy’ün Merkez Mahallesi’ne bağlı Ova Sokak'ta, perde beton yapılmayan inşaatın temel kısmında dün toprak kayması meydana geldi.

Arsanın bitişiğindeki bina sakinleri, panikle sokağa çıktı. Durum, belediye ekiplerine bildirildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 4 ailenin yaşadığı binada herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi.

BİNA SAKİNLERİ, OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Ekipler, toprak kaymasının devam etme riskine karşın bina sakinlerini tahliye etti.

Bina sakinleri geçici süreliğine ilçedeki otellere yerleştirildi.

“ALLAH'IN İZNİ İLE BİR ŞEY OLMAZ DİYOR HALA BANA”

Öte yandan, müteahhidin inşaat sahasında güvenlik tedbirlerini artırması için belediye tarafından uyarı gönderildiği bildirildi.

Tedbir amaçlı boşaltılan binada yaşayan Köroğlu Kılıç, "Binadan sabah saatlerinde ses geldi, sanki heyelan olmuş gibi. Bu binada herhangi bir önlem alınmadı. Müteahhidi veya mühendisi nasıl böyle bir cahillik yapar bilmiyorum. Buraya bir önlem alın dedim, umursamadılar. 'Allah'ın izni ile bir şey olmaz' diyor hala bana. Şimdi belediye ekipleri geldi, sıkıştı.

“AĞAÇLARIMIZ HEP GİTTİ”

Biz bu binadan çıkartılıyoruz ama hasta falan var binada. Otelde olur mu hiç bilmiyorum. Şu an tahliye ediliyoruz. Hepimiz sıkıntıdayız, bilmiyorum. Arkada bir hasar var, ağaçlarımız hep gitti." dedi.