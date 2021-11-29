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    Arnavutköy'de çatının uçma anı kamerada

    Lodosun etkisiyle yola savrulan çatı, bölgede paniğe sebep oldu.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 13:36
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    Arnavutköy'de çatının uçma anı kamerada

    İstanbul'da lodos etkisini göstermeye başladı.

    Arnavutköy'de fırtınanın meydana getirdiği olayda, mahalledeki binanın çatısı aşağı uçtu.

    YARALANAN OLMADI

    Çatının uçması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Çatının düştüğünü gören mahalle sakinleri ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Arnavutköy'de çatının uçma anı kamerada

    Arnavutköy de çatının uçma anı kamerada #1

    Arnavutköy de çatının uçma anı kamerada #2

    Arnavutköy de çatının uçma anı kamerada #3

    Arnavutköy de çatının uçma anı kamerada #4

    Arnavutköy de çatının uçma anı kamerada #5

    Arnavutköy de çatının uçma anı kamerada #6

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