Lodosun etkisiyle yola savrulan çatı, bölgede paniğe sebep oldu.

İstanbul'da lodos etkisini göstermeye başladı.

Arnavutköy'de fırtınanın meydana getirdiği olayda, mahalledeki binanın çatısı aşağı uçtu.

YARALANAN OLMADI

Çatının uçması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatının düştüğünü gören mahalle sakinleri ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arnavutköy'de çatının uçma anı kamerada





















