Kazayı 17 yaşındaki sürücünün yapmadığı öne süren bir kişi, polisi inandıramadı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde E.Ç. yönetimindeki cip, yol kenarında park halinde bulunan otomobil ile kamyonete hızla çarparak devrildi.

Kazada 17 yaşındaki E.Ç., hafif yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kısa süre sonra olay yerine gelen Emrah A., kazayı kendisinin yaptığını bir anda direksiyon kontrolünü yitirdiğini, kazayı yaptıktan sonrada korkup kaçtığını öne sürdü.

POLİS İNANMADI

Ancak, polisler bu kişinin ısrarına rağmen kazayı onun yapmadığını belirleyerek, bir oto yıkamacıda çalıştığı öne sürülen ehliyetsiz sürücü hakkında işlem başlattı.

Arnavutköy’de ehliyetsiz sürücü otomobil ile kamyonete çarptı ViDEO

OTOMOBİL VE KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobil ve kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili olarak ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulandı.