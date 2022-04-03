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    Arnavutköy’de, göçmen kaçakçıları yakalandı

    Farklı uyruklardan toplamda 73 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 15:32
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    Arnavutköy’de, göçmen kaçakçıları yakalandı

    Arnavutköy’ün Haraççılar Mahallesi’ndeki bir adrese 25 Mart Cuma günü yapılan operasyonda, 20 Bangladeş, 42 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Sudan, 2 Afrika ve 3 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 73 yabancı uyruklu göçmen yakalanmıştı.

    Konuyla ilgili çalışmalar yapan ekipler, organizatörlük yapan kamyonun sahibi A.K. ile sürücüsünün H.D. olduğunu tespit etti.

    Ayrıca, kamyona eşlik eden otomobil sürücüsünün E.V. olduğunu belirlendi.

    4 AYRI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN KAYDI BULUNDU

    Geçen cuma günü gözaltına alınan şüphelilerden E.V.’nin, 4 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan kaydının olduğu ve bir göçmen kaçakçılığı suçundan ise aranmasının olduğu öğrenildi.

    Arnavutköy’de, göçmen kaçakçıları yakalandı #1

    2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve H.D., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    E.V. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Yakalanan göçmenlerin ise sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

    Arnavutköy’de, göçmen kaçakçıları yakalandı #2

    Arnavutköy’de, göçmen kaçakçıları yakalandı #3

    Arnavutköy’de, göçmen kaçakçıları yakalandı #4


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