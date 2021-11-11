Arnavutköy’de hırsızlar haberlere çıkınca parayı iade etti

Hırsızlar, kuru yemiş dükkanında tırnakçılık yöntemi ile 800 TL para çaldı. Olayın haberlere yansımasının ardından dükkana tekrar gelip, paranın iki katını iade edip helallik istediler.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir kuru yemiş dükkanına giren 3 dolandırıcı, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayıp kafasının karışmasını sağlayarak 800 TL para çaldı.

Yaşanan olay ise haberlere yansıdı.

HABERLERE ÇIKINCA İADEYE GELDİLER

Haberlerde kendilerini gören dolandırıcılar geri adım attı.

Dolandırıcılar aynı dükkana gelerek pişman olduklarını söyleyip, paranın iki katını bıraktı.

Parayı bırakan şahıslar, kuru yemişçiden şikayetçi olmamalarını rica etti.

Arnavutköy’de kuruyemiş dükkanında tırnakçılık yöntemi ile 800 TL çaldılar VİDEO



"HELALLİK İSTEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan iş yeri kasiyeri Ebru Fındık, “Ben dükkanda çalıştığım esnada 3 kişi gelip bu işlemi yapmışlardı. Dün yine geldiler onları görünce ilk başta korktum ama çaldıkları paranın iki katını vererek benden helallik istediler. Gerçekten şoke oldum ne yapacağımı bilemedim ve daha sonradan gittiler.” dedi.





"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Yaşananlarla alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, “Bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlardı. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü adamların işi bildiği belli. Dükkanımız işlek bir dükkan problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı helal etmiyorum. Dükkana gelip kasiyerden özür dilemişler, paranın iki katını verip gitmişler. Kasiyer arkadaşlara müşterileri tek tek almalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.