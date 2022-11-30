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    Arnavutköy'de kapısı açık minibüsten düştü

    Sabah saatlerinde işe gitmek için minibüse binen genç çocuk kapısı açık minibüsten düşerek yaralandı.
    • 30.11.2022 - 10:04
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    Arnavutköy'de kapısı açık minibüsten düştü

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki  Bünyamin Demirtaş evinin yakınındaki caddede, minibüse bindi.

    Genç, bir süre kapısı açık olarak giden minibüsten düştü.

    Yaralanan Demirtaş’ın yardımına yolcular ile çevredekiler koştu.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demirtaş, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan Demirtaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaralanan Demirtaş’ın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Arnavutköy de kapısı açık minibüsten düştü #1

     

    "Şikayet ediyoruz ama bir şeye yaramıyor"

    Olayı gören Yunus Emre Ay, "Minibüs tıklım tıklım dolduğu için çocuk sarkarak  gidiyordu. Kapı açıktı, kafasının üzerine düştü,  sağ bacağı kırıldı. Ambulans geldi götürdüler. Çocuğun durumu ağırdı, bacağını hissetmediğini söylüyordu. 17-18 yaşlarındaydı. Şikayet ediyoruz ama bir şeye yaramıyor." dedi.

    "Minibüs seferlerinin azlığı ve ulaşımın bu kadar zor olması etkili"

    Aynı cadde üzerinde sık sık aynı olayların yaşandığını söyleyen Seniha Çakır "Kazanın hemen dükkanımın alt tarafında olduğunu gördüm. Burada normalde minibüsler hep çok kalabalık oluyor ve kapıları da açık. Buranın nüfusunun kalabalığı, minibüs seferlerinin azlığı ve ulaşımın bu kadar zor olması etkili. Böyle kazanın olması çok üzücü." diye konuştu.

    "Minibüsçü zorla bindirmiyor"

    DHA'nın haberine göre, Birgül Kaya, "Açıkçası böyle durumlar oluyor ama insanların kendi tercihi. Sonuçta minibüsçü zorla bindirmiyor. Herkesin kendi tercihi, sadece alan suçlu değil. Alan da binen de suçlu." dedi.

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