Akşam saatlerinde seyir halindeki otomobil ile yolcu otobüsünün kazaya karışmasıyla bölgede kalabalık oluştu. Bu sırada 2 hırsız, kaza yapan sürücüye ait cep telefonunu aracın içinden alarak kaçtı.

İstanbul'da insanlık ölmüş dedirten bir olay yaşandı...

Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil ve İETT otobüsü kaza yaptı.

Ardından iki sürücü de hasara bakmak için araçlarından indi.

Hırsızlar kazayı fırsat bildi

Bu sırada yoldan geçen 2 şahıs, kaza yerindeki kalabalığı fırsat bildi.

Hafif ticari araca yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, sürücüye ait cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.





İsyan etti

İHA'nın aktarımına göre; hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken şehir dışından İstanbul’a gelen araç sahibi isyan etti.

Arnavutköy'de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı VİDEO



"Telefon geri gelir ama ben çok üzüldüm"

Araç şoförü Ömer Sürücü, “Ben sola dönerken bize çarptılar o esnada dışarıya çıktım tekrar arabaya gidip telefona bakmak istedim telefon çalınmış. Bu kazada bir ölü olsaydı ne yapacaktık böyle de rezillik olmaz ki hiçbir yeri arayamıyorum. Ben hiç fark etmedim geri arabaya bir gittiğimde telefonum yoktu. Bu otobüste bir sürü insan vardı birine bir şey olsaydı endişesi çekerken başımıza gelen olaya bakın. Telefon geri gelir ama ben çok üzüldüm bu duruma gerçekten.” şeklinde konuştu.

"İnsanlık ölmüş gerçekten"

Kazaya karışan İETT otobüsü şoförü Ahmet Okuyucu, “Biz maddi hasarlı bir kazaya karıştık fotoğraf çekmek isterken birisi geldi adamın telefonunu çaldı. Böyle bir terbiyesizlik olmaz gerçekten bu adam Van’dan gelmiş buraya şimdi ne yapacak bu yağmurlu havada. Bu bir otobüs yaralı da olabilirdi burada yardım edeceklerine yaptıkları şeye bakın insanlık ölmüş gerçekten. Şu anda çok mağdur duruma düştü bu adam kimseyi arayamıyor yani.” dedi.