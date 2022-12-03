Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.478
0.04%
BTXN Coin
5.49
-0.90%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Arnavutköy'de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı

    Akşam saatlerinde seyir halindeki otomobil ile yolcu otobüsünün kazaya karışmasıyla bölgede kalabalık oluştu. Bu sırada 2 hırsız, kaza yapan sürücüye ait cep telefonunu aracın içinden alarak kaçtı.
    • 03.12.2022 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı

    İstanbul'da insanlık ölmüş dedirten bir olay yaşandı...

    Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobil ve İETT otobüsü kaza yaptı.

    Ardından iki sürücü de hasara bakmak için araçlarından indi.

    Hırsızlar kazayı fırsat bildi

    Bu sırada yoldan geçen 2 şahıs, kaza yerindeki kalabalığı fırsat bildi.

    Hafif ticari araca yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, sürücüye ait cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

    Arnavutköy de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı #1

    İsyan etti

    İHA'nın aktarımına göre; hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken şehir dışından İstanbul’a gelen araç sahibi isyan etti.

    Arnavutköy'de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı VİDEO

    "Telefon geri gelir ama ben çok üzüldüm"

    Araç şoförü Ömer Sürücü, “Ben sola dönerken bize çarptılar o esnada dışarıya çıktım tekrar arabaya gidip telefona bakmak istedim telefon çalınmış. Bu kazada bir ölü olsaydı ne yapacaktık böyle de rezillik olmaz ki hiçbir yeri arayamıyorum. Ben hiç fark etmedim geri arabaya bir gittiğimde telefonum yoktu. Bu otobüste bir sürü insan vardı birine bir şey olsaydı endişesi çekerken başımıza gelen olaya bakın. Telefon geri gelir ama ben çok üzüldüm bu duruma gerçekten.” şeklinde konuştu.

    Arnavutköy de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı #2

    "İnsanlık ölmüş gerçekten"

    Kazaya karışan İETT otobüsü şoförü Ahmet Okuyucu, “Biz maddi hasarlı bir kazaya karıştık fotoğraf çekmek isterken birisi geldi adamın telefonunu çaldı. Böyle bir terbiyesizlik olmaz gerçekten bu adam Van’dan gelmiş buraya şimdi ne yapacak bu yağmurlu havada. Bu bir otobüs yaralı da olabilirdi burada yardım edeceklerine yaptıkları şeye bakın insanlık ölmüş gerçekten. Şu anda çok mağdur duruma düştü bu adam kimseyi arayamıyor yani.” dedi.

    Arnavutköy de kaza yapan sürücünün telefonu çalındı #3


    Şırnak'ta üç terörist öldürüldü
    Gündem

    Şırnak'ta üç terörist öldürüldü

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Trafik kazasının ayırdığı baba - kız 22 yıl sonra bir araya geldi
    Medya

    Trafik kazasının ayırdığı baba - kız 22 yıl sonra bir araya geldi

    Görüş Bildir