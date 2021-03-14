Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Cebrail Kuşbay'ın ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde 29 RP 383 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ürdün asıllı Qusad Majed Murshed Alsharif, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebrail Kuşbay'a çarptı.

78 yaşındaki Cebrail Kuşbay, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Talihsiz adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuşbay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ADALET İSTİYORUZ"

Yaşlı adamın kızı Remziye Kuşbay ise "Adalet istiyoruz" diyerek, babasının ölümüne neden olan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.