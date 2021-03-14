Euro
9.0546
0.87%
Dolar
7.5668
1.22%
Altın
419.34
1.19%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
455.984
5.54%
EXEN Coin
14.37
-4.58%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Cebrail Kuşbay'ın ölümüne sebep olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 10:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde 29 RP 383 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ürdün asıllı Qusad Majed Murshed Alsharif, yolun karşısına geçmeye çalışan Cebrail Kuşbay'a çarptı.

    78 yaşındaki Cebrail Kuşbay, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklendi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Talihsiz adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kuşbay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

    Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Arnavutköy de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti #1

    "ADALET İSTİYORUZ"

    Yaşlı adamın kızı Remziye Kuşbay ise "Adalet istiyoruz" diyerek, babasının ölümüne neden olan araç sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

    Arnavutköy de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti #2

    Arnavutköy de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir