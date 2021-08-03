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Arnavutköy'de sürücüye linç girişimi
Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, mahallelinin saldırısına maruz kaldı.
- İHA
- 03.08.2021 - 09:53
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
ARACINI TEKMELEDİLER
Sinirlerine hakim olamayan mahalleli, şahsın aracından inmemesi üzerine küfürler savurup, aracı tekmelemeye başladı. Sürücü, çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.
Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.