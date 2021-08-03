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    Arnavutköy'de sürücüye linç girişimi

    Bisikletli çocuğa çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, mahallelinin saldırısına maruz kaldı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 09:53
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    Arnavutköy'de sürücüye linç girişimi

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, sokak arasında bisiklet süren bir çocuğa çarpmaktan sonra anda kurtulan sürücü, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

    ARACINI TEKMELEDİLER

    Sinirlerine hakim olamayan mahalleli, şahsın aracından inmemesi üzerine küfürler savurup, aracı tekmelemeye başladı. Sürücü, çevrede bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.

    Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy de sürücüye linç girişimi #1

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