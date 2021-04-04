Artvin'de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu

Kamyonet sürücüsü, yola düşen kaya parçalarından yaptığı manevrayla kurtulmayı başardı.

Artvin'de yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

Seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü, tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek manevra yaptı.

AZ FARKLA KURTULDU

Artvin-Erzurum kara yolu 10'uncu kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna düştü.

O anda yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.