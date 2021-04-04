Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
477.299
-1.74%
EXEN Coin
20.11
-3.45%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Artvin'de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu

    Kamyonet sürücüsü, yola düşen kaya parçalarından yaptığı manevrayla kurtulmayı başardı.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin'de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu

    Artvin'de yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.

    Seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü, tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek manevra yaptı.

    AZ FARKLA KURTULDU

    Artvin-Erzurum kara yolu 10'uncu kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna düştü.

    O anda yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.

    Artvin de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu #1

    Artvin de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir