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- Artvin'de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu
Artvin'de sürücü, kopan kaya parçalarından son anda kurtuldu
Kamyonet sürücüsü, yola düşen kaya parçalarından yaptığı manevrayla kurtulmayı başardı.
- İHA
- 04.04.2021 - 10:11
- Güncelleme : 04.04.2021 - 10:12
Artvin'de yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.
Seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü, tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek manevra yaptı.
AZ FARKLA KURTULDU
Artvin-Erzurum kara yolu 10'uncu kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna düştü.
O anda yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.