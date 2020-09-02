Ataşehir'de 7 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı

Ailesiyle birlikte gittiği düğünde oyun oynarken kaza geçiren çocuk hastaneye kaldırılırken, polis koronavirüs önlemlerine uyulmadığı gerekçesiyle düğünü dağıttı.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde ailesiyle birlikte düğüne giden 7 yaşındaki Ziyayeddin Demirci, anne ve babası düğündeyken dışarı çıkarak arkadaşıyla caddede oynamaya başladı.

Bir süre sonra cadde üzerinde ilerleyen bir İETT otobüsü, aniden yola fırlayan küçük çocuğa çarptı.

DAVETLİLER KAZA YERİNDE TOPLANDI

Olayı gören vatandaşlar, Demirci'nin yardımına koştu. Düğünde bulunan davetliler ise kaza sonrası olay yerinde toplandı.

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DURUMU İYİ

İhbar üzerine caddeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS DÜĞÜNÜ DAĞITTI

İETT şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle düğünü dağıttı.