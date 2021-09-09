Markete giren sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil, çevrede bulunan bir binanın bahçesine düştü.

İstanbul Ataşehir'de el freni çekilerek yol kenarına bırakılan araç, frenlerin boşalmasıyla bir anda hareket etmeye başladı.

APARTMAN BAHÇESİNE UÇTU

Sürücüsüz araç, yolun karşısında bulunan bir apartmana doğru ilerleyerek bahçesine düştü. Olay esnasında bölgede kimsenin olmayışı ise olası bir faciayı önledi. Araç sürücüsü bir süre sonra olay yerine gelirken, araç vinç yardımıyla yeniden yola çekilldi.

Ataşehir’de el freni boşalan araç kamerada VİDEO



"YAN TARAFTA ÇOCUKLAR OYNUYORDU"

Bina sakinlerinden Mustafa Çakıroğlu da “O esnada uyuyordum. Gelen ses üzerine cama çıktım, olayı gördüm. Öğrendiğimize göre aracın el freni boşalmış. Araç hareket ederek demirleri de aşıp bahçeye düşmüş. Kaza anında sürücüyü göremedim. Bizim çocuklarda yan tarafta oynuyorlardı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.” dedi.