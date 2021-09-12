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    Ataşehir'de milyonluk cep telefonu hırsızlığı

    Girdikleri mağazadan 2 milyon 400 bin TL'lik 289 cep telefonu çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 11:34
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    Ataşehir'de milyonluk cep telefonu hırsızlığı

    6 Eylül günü İstanbul Ataşehir'de bulunan bir telefon mağazasından, farklı marka ve modelde 289 adet cep telefonu çalındı.

    Durumun fark edilmesiyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Mehmet G. (22), Umut G. (32), Cem S. (26) ve Murat Ö. (34) olayın yaşandığı akşam yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    2 MİLYON 400 BİN TL'LİK HIRSIZLIK

    Öte yandan çalınan cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi.

    Ataşehir de milyonluk cep telefonu hırsızlığı #1

    Ataşehir de milyonluk cep telefonu hırsızlığı #2

    Ataşehir de milyonluk cep telefonu hırsızlığı #3

    Ataşehir de milyonluk cep telefonu hırsızlığı #4

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