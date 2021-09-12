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Ataşehir'de milyonluk cep telefonu hırsızlığı

Ataşehir'de milyonluk cep telefonu hırsızlığı

Girdikleri mağazadan 2 milyon 400 bin TL'lik 289 cep telefonu çalan hırsızlar kameraya yakalandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.