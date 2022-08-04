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Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti

Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti

İstanbul Ataşehir'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.