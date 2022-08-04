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- Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti
Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti
İstanbul Ataşehir'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 04.08.2022 - 21:40
- Güncelleme : 04.08.2022 - 22:28
Dün saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taksiye binen O.Ç isimli bir kişi, gideceği yere geldikten sonra eve çıkıp para getireceğini söyleyerek taksiden indi.
Parasını ödemedi, bekleyen taksi şoförünü darbetti
Bir binaya girme numarası yapan şüpheli taksi şoförünün kendisini beklediğini gördü.
DHA'nın haberine göre, bunun üzerine gelen şüpheli, taksiciyi darbedip, kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti VİDEO