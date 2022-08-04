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    Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti

    İstanbul Ataşehir'de dün akşam saatlerinde bindiği taksi parasını ödemeyen bir kişi, kendisini bekleyen taksi şoförünü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 04.08.2022 - 21:40
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 22:28
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    Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti

    Dün saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taksiye binen O.Ç isimli bir kişi, gideceği yere geldikten sonra eve çıkıp para getireceğini söyleyerek taksiden indi.

    Parasını ödemedi, bekleyen taksi şoförünü darbetti

    Bir binaya girme numarası yapan şüpheli taksi şoförünün kendisini beklediğini gördü.

    DHA'nın haberine göre, bunun üzerine gelen şüpheli, taksiciyi darbedip, kaçtı.

    O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Ataşehir'de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti VİDEO

    Ataşehir de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti #1

    Ataşehir de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti #2

    Ataşehir de ücretini vermediği taksi şoförünü darbetti #3


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