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    Avcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

    D-100 Karayolu Avcılar mevkiindeki ambulans şoförü, kendisine yol vermeyen otomobil nedeniyle ilerleyemedi. Yakalanan otomobil sürücüsüne para cezası uygulandı.
    • 17.07.2022 - 11:46
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    Avcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

    Avcılar' da ilerleyen ambulans, yol vermeyen sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Otomobil sürücüsünün yol vermeyeceğini anlayan ambulans şoförü, sağ şeride geçerek ilerlemeye çalıştı.

    Otomobil sürücüsünün yol vermediği anlar ise ambulanstaki görevli tarafından kayıt altına alındı.

    Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

    Şahıs aracıyla yakalandı

    Yapılan incelemelerde sürücünün İbrahim Ethem K. olduğu belirlendi. Polis, ambulansa yol vermeyen sürücü İbrahim Ethem T.'yi aracıyla birlikte yakaladı.

    Avcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza VİDEO

    Cezai işlem uygulandı

    Ekipler İbrahim Ethem K.'ye 'Sol şeridi işgal etmek' suçundan 427 lira, 'Geçit üstünlüğü olan aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolunu açmaması' suçundan ise 196 lira olmak üzere toplam 623 lira cezai işlem uyguladı.

    Avcılar da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza #1


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