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    Avcılar'da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi

    Kedilere mama verirken S.M. idaresindeki beton mikseri tarafından ezilen 80 yaşındaki Selime Çalışkan toprağa verildi. Çalışkan'ın yakınları, şoförün ve işyerinin ihmalinin olduğunu savundu.
    • 19.10.2022 - 16:34
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    Avcılar'da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi

    İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta, dün saat 15.30 sıralarında, beton mikserinin sürücüsü S.M. manevra yaparken kedilere mama veren 80 yaşındaki Selime Çalışkan’ı ezdi.

    Kazada, sokak kedilerini beslemek üzere yolun karşı tarafına geçmek istediği belirtilen kadının, aracın 'kör noktasında' kaldığı öne sürüldü.

    Beton mikseri sürücüsü S.M., gözaltına alındı.

    Yakınları, güçlükle ayakta durabildi

    DHA’nın haberine göre; Selime Çalışkan’ın Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi bugün öğle vakti Avcılar Merkez Ulu Camii’ne getirilerek cenaze namazı kılındı.

    Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Çalışkan'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından cenaze Silivri Aliağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Avcılar da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi #1

    “Artık sokakta yürünemeyeceğini düşünüyorum”

    Selime Çalışkan'ın torunu Tuna Gürsoy, "Artık sokakta yürünemeyeceğini düşünüyorum. Babaannem aklıselim, önünü gören bir insandı. Şoförün büyük ihmali olduğunu düşünüyoruz. İnşaat yapılıyor, bu aracı yönlendiren birileri olması gerek. Orası bir cadde. Şoförün, işyerinin ihmali var." dedi.

    Avcılar da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi #2

    Avcılar da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi #3

    Avcılar da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi #4

    Avcılar da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi #5


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