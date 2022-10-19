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Avcılar'da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi

Avcılar'da, beton mikseri tarafından ezilen kadın toprağa verildi

Kedilere mama verirken S.M. idaresindeki beton mikseri tarafından ezilen 80 yaşındaki Selime Çalışkan toprağa verildi. Çalışkan'ın yakınları, şoförün ve işyerinin ihmalinin olduğunu savundu.