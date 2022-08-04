Avcılar’da bir baba tarafından dövülen torbacı ile ilgili yeni gelişme

Avcılar’da bir baba tarafından dövülen torbacı ile ilgili yeni gelişme

Kızına uyuşturucu satmak isteyen genci sokak ortasında yakalayan baba, darbettikten sonra polise götürdü. Şüpheli ile ilgili narkotik ekipleri, çalışma başlattı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve kızının cep telefonu ile mesajlaştığını gören baba, iddiaya göre karşıdaki kişinin “ne kadar uyuşturucu hap istediğini” sorması üzerine harekete geçti.

Kızının elindeki telefonu alan baba, “10 hap” diye yazarak, adres verdi.

Öpmek isteyince saldırıya geçti

Belirtilen saatte kızı ile birlikte adrese giden baba, Bağcılar'dan gelecek olan şüpheliyi beklemeye başladı.

Bir süre sonra gelen şüpheli, iddiaya göre kızı öpmek isteyince baba saldırıya geçti.

Karakola sürükleyerek götürmek istedi

Kadına taciz olduğunu değerlendiren çevredekiler de baba ile birlikte şüpheliyi sokak ortasında dövdü.

Baba, daha sonra şüphelinin yakasından tutup, polis merkezine sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Avcılar'da dayak yiyen torbacının yeni görüntüleri VİDEO

Yürüyecek hali kalmadı

Dayak yiyen şüpheli, yürüyecek hali kalmaması üzerine durdurulan bir özel otomobil ile yakındaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin darbedilme ve götürülme anları, güvenlik kamerası ve cep telefonları ile kaydedildi.

Yeni görüntüler

Yeni ortaya çıkan görüntüde, babanın marketin yanında oturarak bekleyen şüpheliyi dövmeye başladığı ve çevredekilere de neden dövdüğünü bağırarak söylediği görüldü.

Emniyetten çalışma

Uyuşturucu satıcısının polise teslim edilmesi ve görüntülerin basında yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dosya ile ilgili çalışmaya başladı.

Şüphelinin bugüne kadar işlediği suçlar ve bağlantılarının tek tek araştırıldığı kaydedildi.

"Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok"

Mahallede sakini Ahmet Bingöl, "Benim de kız çocuğum var. Taciz ve uyuşturucuya tahammülümüz yok. Kızın babası ile birlikte, polis kardeşlerimiz gelmeden dövdük.” dedi.

Yaşananları evinden görünce aşağıya indiğini söyleyen Yıldız Erden ise, “Hepimizin çocuğu var. İyi etmiş, eline sağlık, hatta az bile yaptı. Hırsızlık yapanlar, tacizde bulunanlar, uyuşturucu satanlar birkaç saat gözaltında tutulduktan sonra bırakılıyor. Onlar da bunu biliyor, rahat davranıyor. Bunlara bizim ceza vermemiz gerek.” diye konuştu.