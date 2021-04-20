Avcılar'da boş binada ateş yakan evsizler, parkeleri tutuşturdu

Kentsel dönüşüm maksadıyla yıkılmak üzere boşaltılan binaya yerleşen evsizler, ısınmak için yaktıkları ateş sonrasında parkeleri tutuşturarak yangın çıkardı.

İstanbul Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bina, geçen ay, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmak için boşaltıldı.

Ancak kapı ve pencereleri sökülen binayı, evsizler ile madde bağımlıları mesken edindi.

Binanın birinci katından dün yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

AHŞAP PARKELER TUTUŞTU

Yangının, evsizlerin ısınmak için yaktıkları ateşin ahşap parkeleri tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi.

GİRİŞ KATINDA YANGIN ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde de binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

"BİR AN ÖNCE YIKILMALI"

Çevre sakinleri, tedirgin olduklarını, binanın bir an önce yıkılması gerektiğini söylediler.





















