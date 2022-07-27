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    Avcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden aile sokağa döküldü. Şahsın iddiaları kabul etmemesiyle mahallede tansiyon yükseldi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli grubu havaya ateş açarak ayırdı.
    • 27.07.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:11
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    Avcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde çocuğa taciz iddiası tansiyonu yükseltti.

    Gece 23.00 sıralarında mahalle sakinlerinden bir ailenin küçük çocuğu, taciz edildiğini öne sürdü.

    Bunun üzerine öfkeyle sokağa dökülen aile, taciz ettiği iddia edilen şahısa  hakaret etmeye başladı.

    Çocuğun yakınları sakinleştirilemedi

    Çevredekiler çocuğun yakınlarını sakinleştiremezken şüpheli kişi ise iddiaları yalanlayarak öfkelendi.

    Avcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı VİDEO

    Polis ekipleri havaya ateş açtı

    Tansiyonun düşmemesi nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan ekipler havaya ateş açtı.

    O anlar kaydedildi

    O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Avcılar da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #1

    Avcılar da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı #2


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