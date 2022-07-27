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- Avcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Avcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden aile sokağa döküldü. Şahsın iddiaları kabul etmemesiyle mahallede tansiyon yükseldi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli grubu havaya ateş açarak ayırdı.
- 27.07.2022 - 09:59
- Güncelleme : 27.07.2022 - 10:11
İstanbul'un Avcılar ilçesinde çocuğa taciz iddiası tansiyonu yükseltti.
Gece 23.00 sıralarında mahalle sakinlerinden bir ailenin küçük çocuğu, taciz edildiğini öne sürdü.
Bunun üzerine öfkeyle sokağa dökülen aile, taciz ettiği iddia edilen şahısa hakaret etmeye başladı.
Çocuğun yakınları sakinleştirilemedi
Çevredekiler çocuğun yakınlarını sakinleştiremezken şüpheli kişi ise iddiaları yalanlayarak öfkelendi.
Avcılar'da çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı VİDEO
Polis ekipleri havaya ateş açtı
Tansiyonun düşmemesi nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta zorlanan ekipler havaya ateş açtı.
O anlar kaydedildi
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.