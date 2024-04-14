Avcılar'da eğlence mekanında kadın, sevgilisini bıçakladı İstanbul Avcılar'da müzikli bir eğlence mekanında öfkeli kadının erkek arkadaşını bıçakladığı anlar görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Önceki gün gece saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan müzikli bir eğlence mekanında Z.U. isimli kadın, tartışma sonrası sinirlenip mekanı terk eden erkek arkadaşı E.D.’yi giderken bacağından bıçakladı.

Yaralı adamın sağlık durumu iyi

E.D. kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra geri dönüp, polis merkezine kadın hakkında şikayette bulundu. Kadın gözaltına alınırken, adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından eğlenmeye devam ettiler

Yaşanan olay anı mekan içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde adamın giderken kadın tarafından arkadan bıçaklanması yer aldı. Görüntülerin devamında ise olay olurken mekandaki diğer kişilerin masada oturup eğlenceye devam ettikleri görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)