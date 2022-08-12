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    Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

    Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
    • 12.08.2022 - 23:30
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    Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

    İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Firuzköy Mahallesi'deki Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı geri dönüşüm tesisinde bugün saat 21.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Tesisin içerisi bir anda alevler içerisinde kalırken itfaiyeye haber verildi.

    Yangın söndürüldü.

    Gelen ekipler, yükselen alevleri kısa sürede kontrol alarak söndürdü.

    Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürdürülüyor.

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