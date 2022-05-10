Kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımına başlanan binanın kolonu çatlayınca yanındaki binanın da hasarlı olduğunu gören belediye ekipleri, 2 apartmanı birlikte yıkmaya karar verdi.

İstanbul Avcılar'ın Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 40 yıllık 7 katlı binanın, geçen ay kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıkımına başlandı.

Binaya bitişik apartmandakiler de yıkımdan etkilenmeleri için geçici olarak tahliye edildi. Çalışmalar sırasında yıkım firmasının bekçisi Ayhan Çetin, apartmandan çatırtı sesleri duyduğunu bildirdi.

Kolonlar çatladı, zemini kaydı

Bunun üzerine Avcılar Belediyesi yetkililerine haber verildi. Apartmanın kolonlarında çatlama, zeminin de de kayma olduğunu belirledi.

Çalışmalar durdurularak, apartman için de yıkım kararı verildi. Bazı apartman sakinleri, kalacak yerleri olmadığını söyleyerek yıkım kararına tepki gösterdi.

Kalacak yerleri olmayanlar tepki gösterdi

Dairelerdeki eşyalar belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için başlatılan işlemler yaklaşık bir ay sürdü.Yıkım çalışmaları da kolonu çatlayan apartmanla başladı.

"Yıkımı 2 bina ile tamamlıyoruz"

Yıkım firması yetkilisi Şeref Ünal, binadaki beton kalitesinin düşük olduğunu belirterek, "Normalde bu binanın yıkımı iki gün sürerdi. Ancak, beton adeta toprak olmuş. Hava alan demirler de özelliğini yitirmiş. Yarım günde yıkım büyük ölçüde tamamlandı. Bir bina olarak başlattığımız yıkımı iki bina ile tamamlıyoruz. Her iki binanın da kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu." dedi.

"İş yerimize girmeye korkar olmuştuk"

Yıkım çalışmalarının tamamlanması mahalle esnafını da memnun etti. Esnaf Erman Akın, "Çok şükür sonunda iki binayı da yıktılar ve kurtulduk. İş yerimize girmeye korkar olmuştuk. Müşterimiz de gelmez olmuştu." dedi.

Avcılar'da kolonu çatlayan binanın yıkımına karar verildi ViDEO





































