Uzmanlar tarafından megakent için uyarı verilen yağışlar Yeşilkent Mahallesi'nde göl oluşturdu. Vatandaşlar ve sürücüler mahsur kalırken, dükkanlarda hasar oluştu.

İstanbul'da uyarılarla beklenen sağanak yağış, yer yer kendini göstermeye başladı.

Avcılar'da sabah saatlerinde etki gösteren yağmur, Yeşilkent Mahallesi'nde giderek çoğaldı.

Araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı

Bir süre sonra sokaklar adeta göle dönerken, yollar su ile kaplandı.

Bölge sakinleri su basan sokaklarda yürürken zorlanırken, bazıları ise mahsur kaldı.

Aynı durum sürücüler için de geçerli oldu.

Yoldan geçmeye çalışırken bölgede mahsur kalan araçların kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti.

Yağış sonrası dükkanı su bastı: 50 bin TL zarar

Su basması sonucu işlettiği ekmek fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafından akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dereye bağlanan noktadaki borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağmen sonucun değişmediğini öne sürdü.

Avcılar'da sağanak yağış sele döndü VİDEO



Her yağışta aynı sorun

Bölgede bulunan bazı iş yeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için bugün de su altında kaldığını belirtti.

Kısa süren yağış ardından Beylikdüzü ve Esenyurt yönünde gökyüzünde beliren gökkuşağı ilgi çekti. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar, gökyüzündeki görsel şöleni ilgi ile izleyerek cep telefonları ile görüntüledi.



































