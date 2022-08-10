Petrol
95.58
-0.76%
Euro
18.3725
0.52%
Dolar
17.9573
0.33%
Altın
1.042
-0.08%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
417.248
-1.58%
BTXN Coin
7.52
-0.26%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Avcılar'da sağanak yağış sele döndü

    Uzmanlar tarafından megakent için uyarı verilen yağışlar Yeşilkent Mahallesi'nde göl oluşturdu. Vatandaşlar ve sürücüler mahsur kalırken, dükkanlarda hasar oluştu.
    • 10.08.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da sağanak yağış sele döndü

    İstanbul'da uyarılarla beklenen sağanak yağış, yer yer kendini göstermeye başladı.

    Avcılar'da sabah saatlerinde etki gösteren yağmur, Yeşilkent Mahallesi'nde giderek çoğaldı.

    Araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı

    Bir süre sonra sokaklar adeta göle dönerken, yollar su ile kaplandı.

    Bölge sakinleri su basan sokaklarda yürürken zorlanırken, bazıları ise mahsur kaldı.

    Aynı durum sürücüler için de geçerli oldu.

    Yoldan geçmeye çalışırken bölgede mahsur kalan araçların kurtarılması için itfaiye ekipleri harekete geçti.

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #1

    Yağış sonrası dükkanı su bastı: 50 bin TL zarar

    Su basması sonucu işlettiği ekmek fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafından akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dereye bağlanan noktadaki borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağmen sonucun değişmediğini öne sürdü.

    Avcılar'da sağanak yağış sele döndü VİDEO

    Her yağışta aynı sorun

    Bölgede bulunan bazı iş yeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için bugün de su altında kaldığını belirtti.

    Kısa süren yağış ardından Beylikdüzü ve Esenyurt yönünde gökyüzünde beliren gökkuşağı ilgi çekti. Sabah işe gitmek üzere evlerinden çıkanlar, gökyüzündeki görsel şöleni ilgi ile izleyerek cep telefonları ile görüntüledi.


    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #2

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #3

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #4

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #5

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #6

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #7

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #8

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #9

    Avcılar da sağanak yağış sele döndü #10


    İlginizi Çekebilir

    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor
    Sağlık

    Gözde oluşan güneş yanığı görme kaybına yol açıyor

    Adana'dan ihraç edilen mavi yengecin kilosu 12 euro
    Ekonomi

    Adana'dan ihraç edilen mavi yengecin kilosu 12 euro

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir