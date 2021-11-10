Avustralya’nın uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Pablo Escobar olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Mostafa Baluch, yeni Güney Galler eyaletini geçtiği sırada nakliye konteynerinin içindeki otomobilde yakalanarak gözaltına alındı.

Madde kullanımının her geçen gün arttığı Avustralya’da güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Avustralya'nın Pablo Escobar'ı olarak bilinen uyuşturucu kaçakcısı Mostafa Baluch, polis ekiplerince her yerde aranıyordu.

17 GÜNLÜK OPERASYONLA YAKALANDI

Baluch, Yeni Güney Galler (NSW), Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyalet polislerinin dahil olduğu geniş kapsamlı operasyon sonucu yakayı ele verdi. 17 gün süren operasyon sonucunda 33 yaşındaki Baluch'un Yeni Güney Galler ile Queensland sınırında yakalandığı öğrenildi.

OTOMOBİL BAGAJINDA GİZLENDİ

Yeni Güney Galler polisi tarafından yapılan açıklamada, Baluch’un bir kamyondaki nakliye konteynerinin içinde bulunan otomobilin bagajında yakalandığı belirtildi. Ülkede 25 Ekim’den bu yana arandığı vurgulanan Baluch’un Yeni Güney Galler’e 900 kilogram kokain maddesi sokmakla suçlandığı, ortadan kaybolmadan önce kefaletle serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

ÇOK SAYIDA KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta iki ayrı noktaya düzenlenen baskınlarda 250 bin dolar nakit para, 200 gram kokain, cep telefonu, para sayma makineleri ve 458 gram "bilinmeyen bir madde" ele geçirilmişti.

4 MİLYON DEĞERİNDEKİ EVİNE EL KONULDU

Ayrıca Mostafa Baluch’un 4 milyon dolar değerindeki evine de el konulduğu belirtildi. Ekvador’dan Avustralya’ya kokain ithal etme girişimi olduğu iddiasıyla suçlanan Baluch’un Nisan ayında Ekvador açıklarında seyahat eden bir gemide ele geçirilen ve piyasa değeri 270 milyon dolar olan kokain operasyonuyla ilişkisi olduğu belirtiliyor.