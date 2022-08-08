Aydın'da araziye atılan cam şişeleri zeytinlikte yangın çıkardı

Kuşadası ilçesindeki zeytinlik bölgesine atılan cam şişelerinin mercek etkisi yaratması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangında 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Damlacık civarındaki 12 dönümlük zeytinlik, saat 14.30 sularında alevlere teslim oldu.

Dumanı fark eden çevredeki işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz sevk edildi.

Alevler sıçramadan söndürüldü

Başlangıç aşamasındaki yangın, ekipler tarafından diğer zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.

Cam şişeleri mercek etkisi yarattı

Araziye atılan cam şişelerin mercek etkisi yapması sonucu çıktığı öğrenilen yangında, yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, arazide otlayan iki büyükbaş hayvan da çevredeki işçilerce araziden çıkarıldı.

"Dumanları görünce ekipleri aradık"

Yangını gören işçilerden Oğuz Karabahçe, “İnşaatta çalışıyorduk. Dumanların yükseldiğini görünce hemen itfaiyeyi aradık. Ekipler kısa süre içerisinde araziye gelerek yangını söndürdüler.” şeklinde konuştu.