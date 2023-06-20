Aydın'da çıplak şekilde sokakta koşan şahıs gözaltına alındı Aydın'ın Didim ilçesinin en işlek caddesinde çıplak olarak koşan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

İHA Ünlü oyuncu Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini aratmayan görüntüler Aydın'ın Didim ilçesinde kaydedildi Çamlık Mahallesi'nde çekilen görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir vatandaş sabah saatlerinde çıplak şekilde Gökduman Caddesi üzerinde koşmaya başladı. Bir süre koşan şahsın daha sonra bir iş yerinin duvarına yaslanarak kendini gizlemeye çalıştığı da görüldü. Gözaltına alındı Durumu fark eden vatandaşlar emniyet güçlerinden yardım isterken şahsın polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.