Aydın'da, kamyon kasasından sokağa bırakılan 95 kaçak göçmen yakalandı

Kamyon kasasından inip etrafa kaçışan 95 kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak göçmenlerin 22'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda, dün gece saatlerinde kamyon kasasından inen kaçak göçmenler etrafa kaçıştı.

Olayı görenlerin vatandaşların ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Kaçak göçmenlerin 22’si çocuk

DHA’nın haberine göre; 22'si çocuk olmak üzere 86’sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yakalandı.

Kamyon şoförü aranıyor

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.