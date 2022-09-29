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    Aydın'da, kamyon kasasından sokağa bırakılan 95 kaçak göçmen yakalandı

    Kamyon kasasından inip etrafa kaçışan 95 kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak göçmenlerin 22'sinin çocuk olduğu öğrenildi.
    • 29.09.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:47
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    Aydın'da, kamyon kasasından sokağa bırakılan 95 kaçak göçmen yakalandı

    Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda, dün gece saatlerinde kamyon kasasından inen kaçak göçmenler etrafa kaçıştı.

    Olayı görenlerin vatandaşların ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

    Kaçak göçmenlerin 22’si çocuk

    DHA’nın haberine göre; 22'si çocuk olmak üzere 86’sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yakalandı.

    Kamyon şoförü aranıyor

    Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Aydın da, kamyon kasasından sokağa bırakılan 95 kaçak göçmen yakalandı #1

    Aydın da, kamyon kasasından sokağa bırakılan 95 kaçak göçmen yakalandı #2


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