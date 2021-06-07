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    Aydın'da kumar makinesi pazarlayanlara suçüstü

    Kahvehaneleri dolaşıp kumar makinesi satmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:14
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    Aydın'da kumar makinesi pazarlayanlara suçüstü

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine İzmir'den gelen içinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracı takibe aldı.

    KUMAR MAKİNESİ PAZARLARKEN YAKALANDILAR

    Kahvehaneleri dolaşıp, tanesi 1500 liraya kumar makinesi pazarladıkları tespit edilen M.Y. ve C.K., girdikleri işletmede makinelerle yakalandı. Hafif ticari araçta yapılan aramada da 4 kumar makinesi ele geçirildi. Makinelere el konulan operasyonda polis, M.Y. ve C.K.'yi gözaltına aldı.

    Emniyete getirilen şüphelilerden C.K.'nin sorgusunda daha önce, 'göçmen kaçakçılığı' ve 'adam yaralama' suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Aydın da kumar makinesi pazarlayanlara suçüstü #1

    Aydın da kumar makinesi pazarlayanlara suçüstü #2

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