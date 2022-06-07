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- Aydın’da mobil radarla, 75 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’da mobil radarla, 75 kaçak göçmen yakalandı
Mobil radar tarafından Kuşadası açıklarında tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 kaçak göçmen yakalandı.
- 07.06.2022 - 09:42
- Güncelleme : 07.06.2022 - 09:53
Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...
Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, hareketli 2 lastik bot durduruldu.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler
İHA’nın haberine göre; durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.