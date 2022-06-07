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    Aydın’da mobil radarla, 75 kaçak göçmen yakalandı

    Mobil radar tarafından Kuşadası açıklarında tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 kaçak göçmen yakalandı.
    • 07.06.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:53
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    Aydın’da mobil radarla, 75 kaçak göçmen yakalandı

    Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...

    Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

    Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, hareketli 2 lastik bot durduruldu.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

    İHA’nın haberine göre; durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 kaçak göçmen yakalandı.

    Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın’da mobil radarla, 75 kaçak göçmen yakalandı #1


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