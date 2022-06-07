Aydın’da mobil radarla, 75 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tarafından Kuşadası açıklarında tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...

Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, hareketli 2 lastik bot durduruldu.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

İHA’nın haberine göre; durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.