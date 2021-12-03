Aydın’da, okula giden çocuğa köpekler saldırdı

Okula gitmek için sabah saatlerinde evden çıkan 11 yaşındaki B.G. isimli çocuk, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacaklarından ısırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde sabah saatlerinde, okula gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki B.G.’ye, Serdaroğlu Mahallesi Güçlü Sokak’ta başıboş sokak köpekleri saldırdı.

B.G. isimli çocuk, köpeklerin saldırısında çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kurtarıldı.

Saldırı esnasında ayak ve bacaklarından ısırılarak yaralanan B.G., vatandaşların ve ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. B.G.’nin, gerekli tedavilerinin yapılmasının ardında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, yetkililere seslenerek bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi. Yaklaşık iki hafta önce vatandaşların rahatsızlığını dile getirmesinden sonra yerel ve ulusal basında, köpeklerin saldırgan tutumu ile ilgili haber yer almıştı.

“ARABADAN BİLE İNMEDEN BU KÖPEKLER UYSAL DİYEREK HİÇBİR ŞEY YAPMADAN GİTTİLER”

Çocuklarını okula göndermekten korktuklarını yeniden ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek “Sokaklarda sürü halinde geziyorlar. Her geçen günde saldırganlıkları artıyor. Yetkililerden defalarca bu konuyu çözmelerini istedik. Başıboş köpekleri toplamaları gerekirken, geldiler baktılar. Arabadan bile inmeden bu köpekler uysal diyerek hiçbir şey yapmadan gittiler.





“ÇEVREDE İNSANLAR OLMASAYDI BU ÇOCUĞUN BAŞINA ÇOK DAHA KÖTÜ BİR ŞEY GELEBİLİRDİ”

Sadece bu mahallede değil, Köşk'ün tüm mahallelerinde aynı sorun var. Bugün çevrede insanlar olmasaydı bu çocuğun başına çok daha kötü bir şey gelebilirdi. Kimseye bir şey olmadan, yetkililerinin bir an önce bu sorunu çözmelerini istiyoruz.” dedi.