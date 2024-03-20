Aydın'da yaşlı adam evinde darbedilerek öldürüldü Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı apartman yöneticisini darbederek öldüren şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak tutuklandı.

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DHA

Aydın'da taraflar arasında çıkan tartışma can aldı...

Kuşadası'nda 4 gün önce gece saatlerinde arkadaşının dairesinden olan Aytaç Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle site yöneticisi Abidin Canbazoğlu ile tartışmaya başladı.

Darbedildi

Gerginliğin sonucunda Akar, Canbazoğlu'nu darbetti. Başına aldığı darbelerle Canbazoğlu yere yığıldı.

Bu sırada şüpheli Aytaç Akar olaydan kaçtı. Sabah saatlerinde Canbazoğlu'nun dairesinin önünde kan gören gören komşuları, şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla Canbazoğlu'nun dairesine girerken yaşlı adamın yerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canbazoğlu'nun öldüğü belirlendi.

Canbazoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri inceleme başlattı

Cinayetin ardından polis tarafından geniş soruşturma başlatılarak sitede bulunan güvenlik kameraları incelendi.

Kimliği tespit edildi

Yapılan incelemelerin ardından cinayet zanlısının Aytaç Akar olduğu belirlendi.

Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Akar, ekipler tarafından bir arkadaşının evinde yakalandı.

Gözaltına alınan Aytaç Akar, sorgulanmak üzere polis tarafından götürüldü.

Tutuklandı

Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahkemeye çıkarılan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinema sanatçısının ağabeyi olduğu tespit edildi

Darbedilerek öldürülen yaşlı adamın, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)