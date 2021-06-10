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- Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız hakkında iddianame
Aylin Sözer'in katili Kemal Ayyıldız hakkında iddianame
- AA & Ensonhaber
- 10.06.2021 - 15:01
- Güncelleme : 10.06.2021 - 15:18
İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Aylin Sözer, geçtiğimiz aralık ayında erkek cinayetine kurban gitmişti.
Eski sevgili Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'i Maltepe ilçesindeki evinde boğazından bıçaklayıp, yakarak vahşice katletmişti.
Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası gözaltına alınan katil Kemal Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"
Ayyıldız hakimlikteki sorgusunda, son 3-4 aydır metamfetamin adlı uyuşturucu maddeyi kullandığını belirterek, "Zihnim yerinde değildi." demişti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Tutuklu Ayyıldız hakkında istenen ceza ise bugün belli oldu.
Ayyıldız hakkında hazırlanan iddianamede, 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Savcılık, şüphelinin cezasında indirim uygulanmamasını istedi.