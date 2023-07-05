Azerbaycanlı şarkıcı Asya Alizade tekrar gözaltına alındı Kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle mayıs ayında gözaltına alınan Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, bugün yine gözaltına alındı.

DHA

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan mayıs ayında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade'nin kliplerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, Alizade'nin bir klibinde İngilizce olarak 'esrar gibi' ibaresi kullandığını belirledi.

Gözaltına alınmıştı

Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade'yi Ataşehir'de kaldığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi

Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

İmza vermedi

Ancak buradaki işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermesi gereken Asya Alizade bu şartı yerine getirmedi.

Tekrar gözaltına alındı

Alizade, bu sabah tekrar Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı.

Alizade'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.