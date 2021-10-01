Sokak aralarında patates ve soğan satmaya çalışan bir satıcının kamyoneti devrildi. Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Saat 10.15 sıralarında İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2561 Sokak'ta kasasında patates ve soğan yüklü olan kamyonetin sürücüsü L.K., aşağı doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaldırımdaki taş dubaya çarpan kamyonet takla attı.

Kazada kamyonetin kasasında olan 16 yaşındaki Mustafa Samet Arıkan, sebzelerle birlikte yola savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet kasasından yola savrulan Mustafa Samet Arıkan'a ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptıktan sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bağcılar'da devrilen yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı VİDEO

"ALLAH'TAN CAN KAYBIMIZ YOK"

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önce kaldırıma çıkan kamyonet dubaya çarptıktan sonra takla atıyor. Kamyonet, kasasındaki sebzeler de yola dökülüyor. Kazanın görgü tanığı Abdurrahman Işık, "Böyle bir hadise gerçekleşti, Allah'tan can kaybımız yok." dedi.





























